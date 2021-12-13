انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية واليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، ليتم لعب ركلات الترجيح لحسم الفائز باللقب.

تعادل السعودية واليمن:

وانطلقت مباراة السعودية واليمن التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات قوية من أخضر الناشئين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في هز الشباك.

هدف قاتل للأخضر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب اليمن في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق محمد البرواني عند الدقيقة 47، واشتعلت المباراة بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت محاولات المنتخبين لهز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص وسط تألق من المدافعين، قبل أن ينجح محمد العيسى في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل.

جدير بالذكر أن المنطقة الشرقية استضافت منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بداية من الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وشهدت تألقًا لافتًا من الأخضر الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.