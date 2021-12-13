انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية واليمن في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بالتعادل السلبي.

تعادل السعودية واليمن

وانطلقت مباراة السعودية واليمن المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط محاولات قوية من أخضر الناشئين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في هز الشباك.

ويطمح الأخضر بقيادة المدير الفني عبدالوهاب الحربي في الظهور بشكل مميز هجوميًا خلال أحداث الشوط الثاني، أملًا في الفوز بمباراة السعودية واليمن والحفاظ على لقب بطولة غرب آسيا للناشئين.

بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

وتستضيف المنطقة الشرقية منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بداية من الخامس من شهر ديسمبر الجاري، وشهدت تألقًا لافتًا من الأخضر الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الأخضر قد تغلب في مرحلة المجموعات على لبنان بنتيجة 2/ 1، والعراق بثلاثية دون رد، ونجح في الفوز على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.