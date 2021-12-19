أصدرت سفارة المملكة في جمهورية المالديف، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في الدخول إليها لغرض السياحة.

شروط السفر إلى المالديف

وأوضح البيان الصادر عن السفارة بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن السفارة تشترط نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى جمهورية المالديف (يستثنى منها من هو أصغر من سنة) إضافة إلى ضرورة تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى المالديف، مع ضرورة إظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة.

تعليق الدخول من بعض الدول

ونوهت السفارة إلى أن المالديف كانت قد علقت الدخول إلى أراضيها للقادمين من (جنوب إفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا، زمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إستواتيني)، والمسافرين الذين وجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يومًا أو عبروا من خلالها لأكثر من 12 ساعة.

وشددت على ضرورة التأكد من الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى المملكة، لاشتراط بعض المرافق في المالديف للتحقق من ذلك من هم في سن 12 عامًا فأكثر.

وأضافت أنه عند الإقامة في الجزر السكانية يجب التأكد من تعليمات الدخول والخروج منها، حيث تطلب السلطات عند المغادرة من تلك الجزر تقديم فحص PCR سلبي.

فحص للخطوط الجوية

ونبهت السفارة إلى التأكد من الخطوط الجوية الناقلة عند العودة إلى المملكة عما إذا يتطلب الأمر فحص PCR سلبي وأي متطلبات أخرى للسفر والصعود إلى الطائرة.

وأشارت إلى أنه عند التنقل بالطيران الداخلي والبحري من وإلى المطار ينبغي التأكد من الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة للصعود، حيث تطلب السلطات تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR.

وعند ثبوت إصابة الشخص أثناء إقامته في جمهورية المالديف بفيروس كورونا سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على نفقته الشخصية ووفقًا للإجراءات المعمول بها في المالديف.