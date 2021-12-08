أكدت سفارة المملكة في العاصمة الفرنسية باريس، في بيان إلحاقي اليوم، بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- أنه غادر إلى السعودية.

وقالت السفارة، في بيان لها: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا الإفادة بأنه جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعلاقته بالموضوع، كما قام مسؤولو السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه”.

وأضافت: “أنه تم بحمد الله- إطلاق سراحه مساء اليوم الأربعاء وغادر إلى المملكة قبل قليل”.

الادعاء الفرنسي يعترف بالخطأ:

يذكر أن الادعاء الفرنسي أعلن اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.

وطالبت سفارة السعودية لدى فرنسا، أمس الثلاثاء، السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن “بشكل فوري”، مؤكدة عدم علاقته إطلاقًا بقضية خاشقجي.

وقالت السفارة في بيان لها: إنه “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة”.