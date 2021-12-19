دعت سفارة المملكة العربية السعودية بماليزيا، اليوم الأحد، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية هناك.

فيضانات واضطرابات جوية

وأوضحت السفارة، في بيان عبر “تويتر”: “أن ماليزيا تشهد حالياً اضطرابات في الأحوال الجوية وفيضانات في بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة”.

ونوّهت السفارة، إلى أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وحثّت على التواصل معها في حالة الطوارئ.