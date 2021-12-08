رفع رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة م. فيصل بن سيف الدين السمنودي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسته أيده الله.

السمنودي يقدر ثقة القيادة

وعبر السمنودي عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية والتي ستكون بحول الله تعالى حافزًا وداعمًا لتنمية القطاع غير الربحي منطلقًا من رؤية المملكة 2030 والتي أولت هذا الجانب أهمية كبيرة.

وجدد شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله على ما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم غير محدود في مختلف المجالات كان من أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والذي يهدف لتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية.