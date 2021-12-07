أصدرت هيئة السوق المالية إعلانًا إلحاقيًّا لإعلان الموافقة على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات طرح 1,363,934 سهمًا تمثل 13% من أسهمها في السوق الموازية.

تداول توافق:

وأكدت الهيئة، في بيان لها على موقع “تداول”، مساء اليوم الثلاثاء، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية إلى (1,888,523) سهمًا تمثل (18%) من رأس مال الشركة.

ولفتت إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.