لم يتمالك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفسه، وبكى حين استمع إلى كلمات أحد الأطفال من ذوي الإعاقة ووالدته خلال إحدى الفعاليات التي تبث على الهواء مباشرة في الإعلام المصري.

وأثناء إطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف استمع الرئيس السيسي إلى قصيدة ألقاها الطفل عبدالرحمن عن الأمل الذي زرعه فيه الرئيس المصري والأمنيات التي تحققت وتلك التي لم تتحقق بعد.

وهتفت أم الطفل بالدعاء للرئيس السيسي الذي لم يتمكن من حبس دموعه أمام الكاميرات.

فعالية قادرون باختلاف

وانطلقت فعاليات “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة اليوم الأحد، بحضور السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.