قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنهاء عمل المجالس البلدية وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل المجالس حتى يوم 5/5/1443 هـ.

تعميم الشؤون البلدية

ووجهت الوزارة، في تعميم لها أمانة المجالس البلدية، بإنهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية (الثالثة) للمجالس البلدية.

ودعت الوزارة أمناء المجالس البلدية إلى حصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع (الأمانة / البلدية) لاستلامها.

كما وجهت الوزارة بإتمام إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في (الأمانة / البلدية)، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني.