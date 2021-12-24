دشن الشبابيون حملة لدعم وتحفيز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري أوديون إيغالو عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

دعم جماهيري كبير لأوديون إيغالو

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “للشبابيين.. مستعدون لحملة “تحفيز” وتشجيع للهداف إيغالو قبل التعاون؟.. حملة قووووية في تويتر تستمر ٣-٤ أيام يعرف أن الشبابيين داعمون له”.

وتابع: “وبإذن الله يحصد الفريق ثمارها في مباراة مهمة ومنعطف صعب.. طبعًا أي واحد ما بيشارك بكيفه.. لكن يبعد عن “السلبية”.. تعطونا هاشتاق إنجليزي؟”، قبل أن يطلق هاشتاق “#Yalla_ighalo”.

وشهد الهاشتاق تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث أكد مشجعو الشباب ثقتهم الكبيرة في إيغالو، وتمنوا تألقه خلال المباريات المقبلة والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، تفاعل حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، اليوم، مع الهاشتاق، ونشر صورة لمهاجمه إيغالو مع رئيس النادي خالد البلطان، وعلق قائلًا: “نثق بنسرنا.. شاركونا أجمل أهدافه تحت هذه التغريدة”.

الشباب يستعد لمواجهة التعاون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الاثنين المقبل، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الأمير فيصل بن فهد.