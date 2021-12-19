انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد ضمك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الليوث بخماسية دون رد ليخطف أول بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

شوط أول سلبي:

وبدأت مباراة الشباب ضد ضمك التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وانتفض لاعبو الشباب، وكاد الأرجنتيني إيفر بانيغا أن يهز الشباك عند الدقيقة 32، بعد تلقيه تمريرة مميزة من هتان باهبري، إلا أنها مرت بجوار القائم، وأطلق باولينيو تسديدة قوية لتمر بجانب القائم الأيمن لفريق ضمك.

ولعب بانيغا كرة ثابتة بشكل مميز، وتألق حارس المرمى محمد المحاسنة ليحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد ضمك بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

انتفاضة الشباب ضد ضمك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح متعب الحربي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 49 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليسيطر لاعبو الليوث على اللعب بعد الهدف.

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من تسديدة، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 60، وتمكن ضمك من تقليص الفارق عند الدقيقة 66، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأحرز أوديون إيغالو الهدف الرابع عند الدقيقة 71 من هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يسجل تركي العمار الهدف الخامس عند الدقيقة 83 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل لاعب الليوث البديل نواف العابد على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 89، لتمر الدقائق المتبقية وتنتهي المباراة بفوز الشباب ضد ضمك بنتيجة 5/ 0، وتأهله لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.