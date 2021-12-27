أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراته أمام التعاون متفوقًا بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د35' الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق كارلوس .

الشباب 2 × 1 التعاون#الشباب_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/WxeotPwgAQ

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 27, 2021

ملخص الشوط الأول

وتقدم النيجيري أوديون إيجالو بالهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ24 ثم تعادل إياجو سريعًا لـ التعاون في الدقيقة الـ32.

هدددددف!⚽️

د33' الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق اياغو سانتوس.

الشباب 1 × 1 التعاون#الشباب_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/LNu6XccOtu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 27, 2021

أفضلية هجومية لـ الشباب

والتعادل لم يدم طويلًا بين الفريقين، حيث نجح البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز ثاني الأهداف لـ الليث في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وكان الليث قريبًا أيضًا من إحراز ثالث الأهداف عبر اللاعب حسين القحطاني لكن كرته ارتطمت بالعارضة.