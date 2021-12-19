بدأ الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد ضمك بشكل سريع للغاية، حيث نجح الليوث في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 11 دقيقة فقط.

تعادل سلبي:

ويلعب الشباب ضد ضمك، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يهز شباك ضمك بثلاثية:

وجاءت بداية أحداث الشوط الثاني بشكل سريع للغاية، حيث نجح متعب الحربي في تسجيل الهدف الأول في شباك ضمك عند الدقيقة 49 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليسيطر لاعبو الليوث على اللعب بعد الهدف.

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 من تسديدة، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 60، ليقرب الشباب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.