يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله التي تتضمن تقارير أداء سنوية لعدة جهات وأجهزة حكومية، ومشاريع أنظمة، وتعديلات مقترحة، بعد أن يستعرض التقارير بشأنها من اللجان المتخصصة بالمجلس التي أنهت دراستها ورأيها حيالها.

ويناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة التي يعقدها الاثنين القادم تقريرًا تقدمه لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

في حين يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على التوصيات التي توصلت إليها لجنة المياه والزراعة والبيئة، ولجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة الإعلام بشأن التقارير السنوية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرد من اللجان على ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسات سابقة أثناء مناقشة التقارير السنوية.

تقرير النقل والموانئ:

وأدرج المجلس في جدول أعمال الجلسة التصويت على قراره بشأن ما رفعته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، كما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها الآخر بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريرًا من لجنة حقوق الإنسان بشأن المعاملة المتعلقة بتعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقريرًا من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

موضوعات مدرجة:

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يصوت مجلس الشورى على قراره بشأن ما توصلت إليه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير، كما تعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا للتصويت على قرار المجلس بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، فيما تقدم لجنة الطاقة والصناعة وجهتي نظرها حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما يحسم مجلس الشورى قراره في ذات الجلسة بشأن توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما أثير من ملحوظات وآراء حيال التقرير.

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة عشرة التي يعقدها الأربعاء، يصوت المجلس على قراراته بشأن ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات، بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، وما ورد من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح تعديل إحدى مواد نظام العمل، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يناقش المجلس تقريرًا آخرًا تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.