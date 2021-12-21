صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأن متحور “أوميكرون” قد يسهم في الانتصار على وباء فيروس كورونا في العالم.

أمر محتمل:

وقالت فوينوفيتش ردًّا على سؤال بهذا الصدد في حديث لقناة “روسيا 24”: إن “هذا الأمر محتمل”.

وتابعت: “نحن نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك؛ لأن عدد المصابين بـ(أوميكرون) غير كافٍ. وعلينا أن ننتظر أسبوعًا أو أسبوعًا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة”.

محاربة المرض ممكن:

وأشارت إلى أنه في حال الانتصار على وباء فيروس كورونا، سيتحول الفيروس إلى الأمراض الوافدة، مثل الإنفلونزا، لكن عدد الإصابات سيكون أدنى بكثير، وسيكون من الممكن محاربة هذا المرض.

وأعربت المسؤولة عن قلقها إزاء سرعة انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أن “قفزة كبيرة خلال فترة وجيزة قد تؤدي إلى شلل نظام الرعاية الصحية، إن كان عدد المصابين كبيرًا للغاية”.

وأعربت عن أملها بألا تكون حالات “أوميكرون” خطيرة مثل الإصابة بمتحور “دلتا”، لكن ذلك لا يعني عدم وجود حالات خطيرة على الإطلاق.