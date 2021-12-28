طرحت وزارة الصحة مجموعة من الوظائف، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تخصص المكتبات والوثائق.

طريقة التقديم على وظائف الصحة

وأعلنت الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الماجستير البكالوريوس في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات، موضحة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 24/05/1443هـ، إلى يوم الثلاثاء 01/06/1443هـ، عبر بوابة التوظيف.

الشروط المطلوبة

ووضعت الصحة مجموعة من الشروط للمتقدمين وهي:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.