أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”، وذلك للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول للمناعة المجتمعية.

أهمية الجرعة التنشيطية:

ونشرت الصحة عبر حسابها على موقع تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة عدة تصاميم إنفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث أنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خاصة مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكاف لصد الفيروس وبالذات تحوراته وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتُعتبر الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًّا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

توعية جميع أفراد المجتمع:

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.