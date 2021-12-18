وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومتحوراته.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “ثلاثة أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات- بإذن الله-:
– الحصول على الجرعة المستحقة.
– لبس الكمامة.
– التهوية الجيدة.
مستجدات فيروس كورونا:
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (116) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (96) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,981) حالة ولله الحمد.
ثلاث أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات -بإذن الله-:
✅ الحصول على الجرعة المستحقة.
✅ لبس الكمامة.
✅ التهوية الجيدة. pic.twitter.com/RsuTPo3Ipg
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 18, 2021
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