وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومتحوراته.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “ثلاثة أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات- بإذن الله-:

– الحصول على الجرعة المستحقة.

– لبس الكمامة.

– التهوية الجيدة.

مستجدات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (116) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (96) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,981) حالة ولله الحمد.