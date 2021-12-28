كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (602) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (147) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8873) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (553921) حالة، تعافى منهم (541157) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (39) حالة فقط.

أعلى نسبة تسجيل للحالات اليومية

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أوضح في وقت سابق أن العالم يشهد أعلى نسبة تسجيل للحالات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث شهدت في بعض الأيام تسجيل أكثر من مليون حالة في اليوم الواحد، لافتًا إلى أن المملكة هي أيضا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل الحالات خلال هذه الفترة.

ظهور متحور أوميكرون

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي مرتبطًا بموجة ظهور متحور أوميكرون مشيرًا إلى استمرار إعطاء اللقاحات في المملكة والتوسع فيها.

لقاح كورونا للأطفال

وطمأن المتحدث الرسمي، أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال، مشيرًا إلى المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، وذلك غير صحيح؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.

وأضاف أن متحور “أوميكرون”، الذي صُنِّف أنه مثير للقلق قد رُصِد الآن في 115 دولة حول العالم تقريبًا، ونسبته تتزايد تدريجيًا، وأصبح السائد في العديد من الدول.

وأكد أن لقاح كورونا أُعطِيَ للأطفال لأنه فعال وآمن، وقد أُعطِيَ لأكثر من 5 ملايين طفل حول العالم، ولم تظهر عليهم أعراض جانبية غير متوقعة، واحتمالية إصابة الأطفال تماثل احتمالية إصابة البالغين.

الجرعة التنشيطية إلزامية

وبيَّن الدكتور العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية إلزامية لرفع المناعة للوقاية من العدوى ومواجهة المتحورات، والحد من الأعراض الشديدة في حال الإصابة، وكذلك الحماية من حالات التنويم والوفاة بإذن الله، موكدًا أن المملكة صُنِّفت ضمن الدول الأكثر أمانًا في السفر إليها، وحصلت على التعامل الأفضل مع الجائحة منذ بدايتها. وأبان بأن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 49 مليون جرعة، واستكمل التحصين أكثر من 23 مليون شخص.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة لقاح كورونا في المنازل

كما أعلنت الوزارة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت الوزارة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.