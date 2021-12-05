دعت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، إلى سرعة الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، وذلك من أجل مواجهة الفيروس الذي يصيب جسم الإنسان في الشتاء، ومواجهة فيروس كورونا في حالة الإصابة بهما معًا.

تساهم تطعيمات #الانفلونزا_الموسمية في تقليل الإصابة بها، أو العدوى منها.

توجه إلى أقرب مركز صحي وطعّم الآن. pic.twitter.com/Fj65z2uOwV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 5, 2021

عدوى موسمية:

وأكدت استشارية طب الأسرة فاطمة الكواي، خلال فيديو نشرته وزارة الصحة على موقع تويتر، أن الإنفلونزا الموسمية سميت بهذا الاسم لأنها تحدث في مواسم محددة عادة في فصلي الخريف والشتاء، وهي عبارة عن عدوى موسمية يتعرض لها جميع الفئات.