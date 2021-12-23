أكدت وزارة الصحة على أهمية تلقي الأطفال من 5 – 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تتزايد المخاوف عالميًا حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم”.

فوائد تلقي اللقاح

وأضافت الصحة، بعد إثبات مأمومية اللقاح على الأطفال من 5 – 11 سنة ننصح بأخذه للأسباب التالية:

– تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته

– تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحوراته

– تسريع العودة للحياة الطبيعية

– تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد