أكدت وزارة الصحة على أهمية تلقي الأطفال من 5 – 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تتزايد المخاوف عالميًا حول الخطر الذي يحيط بالأطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم -بإذن الله- وتعزز من نجاح مستقبلهم”.
فوائد تلقي اللقاح
وأضافت الصحة، بعد إثبات مأمومية اللقاح على الأطفال من 5 – 11 سنة ننصح بأخذه للأسباب التالية:
– تحقيق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته
– تقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحوراته
– تسريع العودة للحياة الطبيعية
– تفادي مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد
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