هنأ كل من ناديي الطائي والفتح لاعبيهما الجزائريين أمير سعيود وسفيان بن دبكة، وذلك بمناسبة تتويج منتخب بلدهما بلقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه.

تألق أمير سعيود وابن دبكة مع الجزائر بكأس العرب:

وكتب حساب الطائي عبر “تويتر” : “مبروك لأشقائنا في الجزائر، مبروك لنجمنا سعيود”.

أما حساب نادي الفتح فقال عبر “تويتر” : “تهانينا لنجم الفتح سفيان بن دبكة، ولـ منتخب الجزائر بحصد لقب كأس العرب، مبروك يا بطل”.

وكان المنتخب الجزائري تفوق على منتخب تونس بهدفين دون رد.

الجزائر تهزم تونس بهدفين:

وأحرز هدفي الفوز لـ محاربي الصحراء كل من سعيود وياسين براهيمي في الشوطين الإضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.