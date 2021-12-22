تقدم نادي الطائي باحتجاج ضد فريق التعاون، وذلك بعد مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب احتجاج الطائي:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن فارس الشمال سوف يتقدم باحتجاج رسمي على مشاركة أكثر من لاعب بفريق التعاون بعد أن أنهوا مشاركتهم السابقة في كأس خادم الحرمين الشريفين بإنذارين.

التعاون يواجه الاتحاد:

ونجح فريق التعاون في الفوز على فارس الشمال بثلاثية مقابل هدفين في مباراة دور الـ16، حيث سجل لـ فارس الشمال كل من لياندر تاوامبا هدفين واللاعب أليخاندرو جوميز هدفًا، وسجل لـ فارس الشمال كل من دينير جوميز وفهد الجهني.

وسيواجه التعاون، فريق الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك في فبراير المقبل.