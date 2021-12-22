كشف نادي الطائي آخر تطورات إصابة محترفه الجزائري أمير سعيود، وذلك بعد أن شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب الأخيرة، التي أُقيمت في قطر.

تفاصيل إصابة أمير سعيود:

ونشر فارس الشمال بيانًا عبر حسابه في “تويتر” : “تم استدعاء اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العرب حسب رغبة سعيود وشارك اللاعب في المباراة الأولى لـ منتخب الجزائر وهو مصاب ثم تمت إراحته حتى المباراة النهائية، وذلك بعد منحه مسكنات لتخفيف الآلام”.

وأضاف البيان: “بعد النهائي، تم التواصل مع سعيود وطلب عرضه على مراكز متخصصة في قطر للعلاج من الإصابة وتم التواصل مع طبيب منتخب الجزائر الذي يعمل في مركز أسباير للإصابات الرياضية في قطر”.

وتابع البيان: “رأي الجهازين الفني والطبي في الطائي، أن يبقى أمير سعيود في قطر للعلاج من الإصابة تحت إشراف طبيب المنتخب الجزائري”.

سعيود يتألق في النهائي

يذكر أن سعيود كان سجل هدفًا في شباك منتخب تونس في المباراة النهائية لـ بطولة كأس العرب.