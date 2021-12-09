أصدرت الهيئة العامة لـ الطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها.

الطيران المدني تحدث إجراءات الحجر المؤسسي

كما تضمنت التعليمات تحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

وشددت الطيران المدني على تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا مع فحص PCR في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين

تطبيق الحجر المنزلي

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة 5 أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص PCR في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها.