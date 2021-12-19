أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عن انتقال معظم أسهمه للظاهرة البرازيلية رونالدو في صفقة تكلفت 67 مليون دولار.

تعليق رونالدو

وأكد نجم الكرة البرازيلية السابق صاحب الـ 45 عامًا من خلال مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قام بشراء نادي كروزيرو وقال: أنا سعيد جدًا بإبرام هذه الصفقة.

ويرى الظاهرة الذي حمل الرقم “9” أثناء توقيع العقد أنه يريد رد الكثير إلى كروزيرو لأنه أول فريق لعب له وقال: أتمنى وضع النادي في المكان والمركز الذي يليق به.

وأضاف: أمامنا الكثير من العمل وأطلب من الجماهير أن يُعيدوا علاقتهم بالنادي مرة أخرى والذهاب إلى الملعب؛ لأننا نحتاج إلى الكثير من القوة والوحدة ولدينا الكثير من العمل والطموح لجعل كروزيرو رائعًا مجددًا.

وقام رونالدو بدفع 67 مليون دولار ليصبح المساهم الأكبر في النادي البرازيلي ويملك “الظاهرة” منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم بلد الوليد الإسباني الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

الظاهرة يشتري نادي البدايات

وكان رونالدو القادم من ريو دي جانيرو قد انضم إلى كروزيرو الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرًا له في بدايته الاحترافية عام 1993 عندما كان يبلغ 16 عامًا.