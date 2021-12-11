شهدت فعاليات موسم الرياض نقلة نوعية يوم أمس بافتتاح منطقة العاذرية التي تعد أقرب إلى الخيال بحسب ما أكده المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

منطقة جديدة من مناطق #موسم_الرياض العاذرية … مكان اشبه بالخيال مع وجود مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات العالمية … لا تجوووووون خلوني اروق فيها لحالي ❤️🇸🇦https://t.co/L0Hnpe6CMM pic.twitter.com/McTkhAnuPh

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 10, 2021

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو من افتتاح فعاليات المنطقة وعلق عليه بالقول: “منطقة جديدة من مناطق موسم الرياض … العاذرية مكان أشبه بالخيال مع وجود مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات العالمية … لا تجوووووون خلوني أروق فيها لحالي”.

موقع منطقة العاذرية

وتقع المنطقة شمال شرقي العاصمة الرياض، وتقدم تجربة فاخرة للزوار من مختلف شرائح المجتمع، وتشمل فعاليات عدة، منها: المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة، والعديد من المعارض المفتوحة، والعروض الموسيقية الحية.

وتتوزع في “العاذرية”، التي تفتح أبوابها لأول مرة خارج إطار الزيارات الرسمية، خمسة من أشهر المطاعم والمقاهي العالمية، توفر تجربة فريدة غير مسبوقة ترفيهيًا حيث الموقع التاريخي والتجربة العالمية، معتمدة على مزيج من هويات عدة دول، مثل: إيطاليا وفرنسا وأمريكا، والتي تُقدم خدماتها ضمن تأثيث يعكس الهوية السعودية، والنخيل الممتد على ساحات الجلسات الخارجية.

فعاليات متنوعة

وتقدم منطقة العاذرية فعاليات عدة، تهدف إلى خلق تجربة فاخرة للزائرين، منها مقهى “لا دوريه” للحلويات والقهوة الفرنسية، وهو أحد أشهر مقاهي باريس.

وعلى ارتفاع 40م، يُطل على قصر العاذرية سجيار لاونج “فرانك سناترا”، ويحيط به نحو 15 ألفًا من السهام المضيئة، وفي إحدى زواياه فرقة لعزف الجاز، كما تضم المنطقة 14 متجرًا وعلامات محليّة، تتنوع معروضاتها بين الملابس والعطور والمجوهرات.