بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمّعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم، اليوم الجمعة، لـ ليلة رأس السنة وبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.

وتوفي أكثر من 5.4 مليون شخص منذ ظهور الفيروس للمرة الأول في الصين في ديسمبر 2019، فيما أُصيب بالمرض عدد لا يُحصى من الأشخاص، وخضع كثرٌ لتدابير عزل وحظر تجوّل وللكثير من الفحوص.

وتسبب ظهور المتحور أوميكرون في نهاية العام 2021 بتجاوز حصيلة الإصابات اليومية في العالم المليون للمرة الأولى.

كورونا في احتفالات ليلة رأس السنة:

وتطغى جائحة كورونا على احتفالات العام الجديد حول العالم، اليوم الجمعة، مرة أخرى هذا العام بسبب القيود التي فُرضت في عدد كبير من دول العالم، مع “تسونامي” زيادة الإصابات بكوفيد-19 الذي يشكل ضغطًا على الأنظمة الصحية حول العالم، لاسيما في أوروبا وأميركا.

وتجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميًا للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس”، عشية الاحتفالات بالعام الجديد وليلة رأس السنة التي خيّم عليها شبح كوفيد مجددًا.

كورونا حول العالم:

وسُجّلت أكثر من 7.3 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدّل 1,045,000 إصابة يوميًا، بارتفاع بنسبة 46% مقارنة بالأسبوع المنصرم، حسب ما أظهر تعداد الخميس من خلال الأرقام المُسجّلة في كل الدول.