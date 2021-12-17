فجر الإعلامي الرياضي تركي العجمة مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة ستتواجد بين ناديي الاتحاد والنصر، بعد تعاقد الأول مع المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر يُهدد الاتحاد بسبب تعاقده مع حمدالله

وقال العجمة في برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: “إدارة النصر سوف تُرسل خطابًا لإدارة الاتحاد سوف تُبلغهم بأنهم أصبحوا جزءًا من القضية بين اللاعب ونادي النصر”.

أزمة قد تنشأ بين الناديين

وأضاف العجمة: “اللاعب المغربي جعل الوضع صعبًا بين النصر والاتحاد والأيام القادمة ستجعل الناديين على صفيح ساخن”.

وتابع: ” لا شك أن رحيل اللاعب المغربي عن النصر سيجعله يستعيد مستواه في حال تألقه مع الاتحاد، وما جعل النصر يُجهز رسالته لـ الاتحاد هو أن حمدالله كان وعد إدارة النصر بالسفر إلى أمريكا لظرف عائلي ثم العودة إلى الرياض لتسوية فسخ عقده لكن هذا لم يحدث”.