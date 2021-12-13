يجري العراق الذي يواجه أزمة طاقة حادة محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، بحسب ما أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

احتياطيات هائلة من النفط والغاز:

بحسب وكالة “فرانس برس” يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنيًا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال الوزير خلال لقاء مع صحافيين: إن “الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش”.

استجابة وتنسيق عال:

أضاف “هناك استجابة وتنسيق عال من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق”.

وينتج العراق حاليًّا 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من الـ30 ألف ميجا واط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير، بحسب “فرانس برس”.