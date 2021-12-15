أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

تقديم ملف طلب الموافقة:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه بالإشارة إلى إعلانها بتاريخ 08/05/1443هـ الموافق 12/12/2021م على موقع تداول السعودية المتعلق بتعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتكون بقيمة مليار و593 مليون ريال، فإنها تعلن عن تقديمها ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت العقارية السعودية أن زيادة رأس المال خاضعة للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.