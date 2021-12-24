قال الناقد الرياضي محمد العنزي إن رحيل عبدالرحمن العبيد عن صفوف النصر لن يكون خسارة لأصفر العاصمة.

وتحدث العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” رحيل اللاعب عن النصر لن يكون خسارة للأصفر ولكنه سيكون إضافة لنادي الهلال !”.

إضافة لـ الهلال

وأضاف العنزي: “إذا صحت أخبار انتقاله لـ الهلال فهنيئًا لـ الهلال بهذه الصفقة”.

وفي السياق ذاته، أبدى الإعلامي الرياضي بتال القوس اندهاشه من الأخبار التي تحدثت عن اقتراب اللاعب عبدالرحمن العبيد ظهير أيسر النصر لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغرد القوس قائلًا عن الصفقة عبر حسابه في “تويتر” : “تقول الأخبار إن العبيد ظهير النصر المنتهي عقده، وقع لـ الهلال، إن صحت الأنباء، جاء اليوم الذي نشاهد فيه الهلال يأخذ لاعبًا نصراويًا غير مهم، ولم يُجدد له الأصفر، وغير مطلوب بقائه جماهيريًا، صفقة فيها مؤشرات كبيرة عن مستقبل الفريقين فنيًا ومخزونهما الفني حاليًا”.

عبدالرحمن العبيد هلاليًا لـ 3 سنوات

ومن المتوقع انضمام لاعب النصر لصفوف الهلال لمدة 3 سنوات خلال الفترة المقبلة.