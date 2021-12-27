حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر “آيزوتريتينوين” لعلاج حب الشباب، وذلك لخطورته على الحوامل.

منع الحمل قبل تناول آيزوتريتينوين:

وقالت الجوهرة أبابطين، أخصائية سلامة دوائية، في مقطع فيديو نشرته هيئة الغذاء والدواء على صفحتها الرسمية بتويتر: إن مستحضر “آيزوتريتينوين” يستخدم لعلاج الحالات الشديدة من حب الشباب، ومن الممكن أن يُسبب تشوهات للأجنّة عند استخدامه من قبل السيدات الحوامل فالحمل والرضاعة من موانع الاستعمال المطلق للخطة العلاجية.

ونصحت أبابطين السيدات الحوامل أو من لديهن نية للحمل أو المرضعات، أو من لديها قدرة على الإنجاب ولا تستخدم وسائل منع الحمل، عدم تناول هذا المستحضر.

متى يسمح بتناول آيزوتريتينوين؟

وكشفت أخصائية السلامة الدوائية عن الحالات التي يمكن فيها للسيدات القادرات على الحمل بتناول مستحضر آيزوتريتينوين.

وأضافت: “يمنع تناول آيزوتريتينوين، للسيدات القادرات على الحمل إلا إذا تحققت جميع شروط برنامج منع الحمل المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي:

– أن تكون على دراية بخطورة منع الحمل وأهميته على الجنين.

– على الطبيب أن يوضح وسائل منع الحمل المختلفة.

– وجوب استخدام طريقتي منع حمل فعالة في الحالات التالية، قبل الاستخدام بشهر واحد على الأقل– اثناء الاستخدام- بعد التوقف عن الاستخدام بشهر واحد.

– أن تكون على دراية بضرورة المتابعة الطبية كل شهر وعمل اختبار قبل البدء بالعلاج وأثناء العلاج ولمدة خمسة أسابيع.

– عدم التبرع بالدم خلال الفترة العلاجية ولمدة شهر بعد التوقف.