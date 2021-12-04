أعلنت إدارة تعليم عسير بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1443، لجميع المدارس بجميع مراحلها للبنين والبنات اعتبارًا من يوم غد الأحد والمتضمن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

بداية الدوام الشتوي :

وأصدر مدير تعليم عسير، الدكتور أحمد بن خضران العُمري، تعميمًا لمدارس المنطقة أكد فيه أن بداية الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ7:15، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ7:30 صباحًا.

بداية الدوام الصيفي :

كما اعتمد العُمري بداية الدوام الصيفي يوم الأحد الموافق 7/ 10\1443 ، بحيث يكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا والاصطفاف الصباحي الساعة 6.45.