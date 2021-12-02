أكد الإعلامي وليد الفراج، أن سقف طموحات الهلال ارتفع للغاية بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

طموحات الهلال كبيرة

وقال وليد الفراج: “مضى 9 أيام على تحقيق الهلال لدوري أبطال آسيا 2021 وجماهيره تتحدث عن التعادل مع أبها في الدوري أو قرعة مونديال الأندية”.

وتابع وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إن سقف طموحات هذا النادي السعودي الكبير انتقل إلى منطقة أخرى عن محيطه المحلي.. نادٍ عجيب ومختلف”.

وتوج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت بالرياض، ليعود للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الزعيم هذا الموسم

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2021 التي أُقيمت مؤخرًا عن مواجهة الزعيم للفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.