أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بالمستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الفراج يشيد بمستوى الشباب:

وتحدث وليد الفراج عن أداء الليوث قائلًا: “الشباب وصل النقطة 28 ويتحفز في المقعد الثاني منتظرًا أي زلة للاتحاد، يبدو أننا سنشاهد دور ثاني مولع بالدوري”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تحياتي لهذا النادي المكافح من أجل عودته للذهب الذي غاب عنه سنوات والتهنئة موصولة للرئيس الخبير عميد رؤساء الاندية خالد البلطان وإدارته وجماهيره”.

الليوث يتجاوز التعاون بثلاثية:

ولعب الشباب ضد التعاون في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الليوث رصيده إلى 28 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 11 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير.