انتهت مباراة مصر والأردن، قبل قليل، بتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على المنتخب الأردني.

ملخص مباراة مصر والأردن:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي منتخب الأردن، مع وجود انعدام هجومي من قبل لاعبي منتخب مصر.

وفي الدقيقة الـ12، تمكن اللاعب الأردني يزن النعيمات من تسجيل الهدف الأول لـ منتخب بلاده من تصويبة مخادعة لم يستطع الحارس محمد الشناوي صدها، بعد خطأ دفاعي من لاعبي منتخب مصر.

وسدد منتخب الأردن كرة في العارضة، مع إنقاذ محمد الشناوي مرمى منتخب مصر من هدفين محققين لـ المنتخب الأردني.

وبالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح منتخب مصر في إحراز هدف التعادل عبر رأسية من المهاجم مروان حمدي.

منتخب مصر يعود بقوة رغم إهدار الفرص:

وفي الشوط الثاني، أهدر منتخب مصر فرصتين محققتين لإحراز هدفين عبر كل من حسين فيصل وأحمد سيد زيزو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح منتخب مصر في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد رفعت بالدقيقة الـ99 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد شريف.

وانتهى الشوط الإضافي الأول من مباراة مصر والأردن، بتقدم منتخب مصر بثنائية لهدف.

وفي الشوط الإضافي الأول، ألغى الحكم الهوندوراسي، ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود لمسة يد على اللاعب أحمد سيد زيزو.

وأضاف اللاعب مروان داوود بالشوط الإضافي الثاني، الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة الـ119 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب أحمد رفعت.

وبعد نهاية المباراة، سيواجه منتخب مصر، نظيره التونسي مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي من البطولة.