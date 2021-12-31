أنهى الفريق الكروي الأول في الفيحاء، الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د33' الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق مالك العبد المنعم
الاتفاق0 × 1 الفيحاء#الاتفاق_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/XEJLQpP7KL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2021
الفيحاء يخطف الأسبقية:
ونجح اللاعب مالك العبدالمنعم في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.
الفوز يضمن للبرتقالي الدخول في المربع الذهبي:
ويسعى البرتقالي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 23 ومنافسة النصر على الظفر بالمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يطمح الاتفاق في الفوز والوصول للنقطة رقم 19 والصعود إلى المركز الثامن.
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