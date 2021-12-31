أنهى الفريق الكروي الأول في الفيحاء، الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د33' الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق مالك العبد المنعم

الاتفاق0 × 1 الفيحاء#الاتفاق_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/XEJLQpP7KL

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2021

الفيحاء يخطف الأسبقية:

ونجح اللاعب مالك العبدالمنعم في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

الفوز يضمن للبرتقالي الدخول في المربع الذهبي:

ويسعى البرتقالي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 23 ومنافسة النصر على الظفر بالمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يطمح الاتفاق في الفوز والوصول للنقطة رقم 19 والصعود إلى المركز الثامن.