أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د8' الهدف الأول لـ #الفيصلي عن طريق تفاريس

الطائي 0 × 1 الفيصلي#الطائي_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/wzKgWlkbgc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2021

ملخص الشوط الأول

وتمكن الرأس أخضري جوليو تافاريس من إحراز الهدف الوحيد لعنابي سدير في شباك الطائي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عبر ضربة رأسية من اللاعب.

وحافظ عنابي سدير على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بتأخر الطائي بهدف.

ترتيب الفريقين قبل مباراتهما اليوم

ويتواجد الطائي حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، أما الفيصلي فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.