أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، عن تزكية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

ولفت حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تمت تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية خلال الفترة من 2021 حتى 2024، خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد.

ويشغل العديد من المناصب الرياضية، ومنها؛ وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد

وجاء التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية 2021/2024، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا، خالد بن حمد البوسعيدي ومحرز بن الطيب بوصيان نائبين للرئيس.

كما تم تعيين الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب الرئيس عن رياضة المرأة، وفي العضوية، سلطان بن مجرن، ياسر إدريس، خالد عبدالله محمد حمد، جمال بلقاسم الزروق، خير الدين برباري، محمد يوسف المانع، فيصل علي غسال، الفريق جبريل الرجوب واللواء أحمد ناصر.