أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية لاختياره رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

الفيصل يشكر الجمعية العمومية

وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلًا: “أشكر زملائي أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على ثقتهم بتزكيتي رئيسًا للاتحاد للدورة الانتخابية 2021 – 2024”.

وتابع حديثه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وباسمهم جميعًا أشكر الأمير طلال بن بدر ومجلس الاتحاد السابق على جهودهم وعملهم خلال الفترة الماضية”.

وأضاف: ” خالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي لدعمها اللامحدود وحرصها الدائم على خدمة رياضتنا العربية وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لكل نجاح”.

تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد

وجاء التشكيل الجديد لرئيس وأعضاء اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية 2021/2024، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا، خالد بن حمد البوسعيدي ومحرز بن الطيب بوصيان نائبين للرئيس.

كما تم تعيين الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب الرئيس عن رياضة المرأة، ويمكن الاطلاع على تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بالكامل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).