ألقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل، كلمة خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية عن عامي 2020 و2021م.

نص كلمة خالد الفيصل:

وجاء في كلمة الأمير خالد الفيصل ما يلي:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز

أصحاب السمو.. والفضيلة.. والمعالي.. والسعادة

الفائزون بجائزة الملك فيصل

الحضور الكريم..

بماذا أبدأ كلمي؟

بماذا ينقش قلمي؟

بماذا أزن فرحي وألمي؟

الشر مستطير

والأمن مستنير

أدعو لمن حولنا بالرشاد

وأفخر بما لدينا من سداد

هنا: يتوهج الفكر ويتجلی

وبجوهر العلم يتحلى

هنا: ملك كرّم علمًا

وعلم أكبر ملكًا

والسلام…