رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل⁩ في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومسؤولي هيئة تطوير المنطقة.

الفيصل يناقش خطة التطوير

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع خطط الأمانات لتحسين مداخل المدن وتطوير الطرق والتوسع في المسطحات الخضراء، كما اطلع سموه على مكونات مشروع تطوير وتحسين طريق الأمير محمد بن سلمان الذي يمتد من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى مدينة مكة المكرمة بطول 100 كيلو تقريبًا، ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري ورفع الخدمات المقدمة لمرتادي الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية والتصميمية.

مراحل المشروع

وبحسب العرض فإن المشروع ينقسم إلى قسمين يشمل الأول مبادرات سريعة تركز على تحسين المشهد البصري، وثانٍ يشمل أعمال التطوير التي تشمل كافة مرافق الطريق.