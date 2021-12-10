أعلنت شرطة عسير القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه 10 مخالفين لنظام أمن الحدود.

تفاصيل الواقعة:

وصرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة، تمكنت من ضبط (10) مخالفين لنظام أمن الحدود يؤويهم مقيم من الجنسية الإثيوبية في أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والمقيم الذي آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

عقوبات متوقعة:

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أونقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

أرقام البلاغات:

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف،والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.