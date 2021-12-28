تفاعل حساب المرور السعودي عبر تويتر مع بلاغ مواطن بشأن شاحنة يقودها سائقها بسرعة جنونية غير طبيعية تجاوز بها الـ160 على طريق الملك فهد الدولي بالقرب من التأهيل الشامل بمحافظة حفر الباطن.

@eMoroor السلام عليكم .. صاحب شاحنه يقود الشاحنه بسرعه غير طبيعه .. في محافظه حفر الباطن الطريق واقع بين القيصومه وحفرالباطن وتحديدا كبري تاهيل الشامل العصر الساعه خمس مساء بتاريخ 27/12/2021 pic.twitter.com/O56R9VnJJb

— أَبو محــمد ✨🕊 (@IBrehim_alanzei) December 27, 2021

ضبط المركبة وتطبيق العقوبات

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن مدير‬⁩ ⁦‪عام‬⁩ ⁦‪المرور‬⁩ اللواء محمد البسامي ذكر في تصريح سابق لـ “المواطن” أن هناك شراكة كبيرة جداً بين الأجهزة الأمنية والمواطنين وأن المواطن هو رجل المرور الأول ورجل الأمن الأول فلذلك لا يستغرب بأن المواطن يقوم بالتبليغ والمرور يتفاعل وهذا جزء من مسؤولياتنا.