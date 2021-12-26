أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم ومقيمة بحوزتهم 73 كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، تمكنت من القبض على (3) أشخاص، مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورُّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.