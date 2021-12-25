أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي (ساهر) بإطلاق النار عليه أحدهم متورط في المتاجرة بالأسلحة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة عسير أن الجهات الأمنية بمحافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص والقبض عليهم، بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي ساهر ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.

إحالة إلى النيابة:

ولفت إلى أنه المقبوض عليهم مواطنون وأشارك إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.