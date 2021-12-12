كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن المنصة الإعلامية الناقلة لـ مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في الرياض.

حصريا على شاهد VIP ..

مباراة كأس مارادونا يوم ١٤ ديسمبر .. مباراة استثنائية بين برشلونة وبوكا جونيورز ..#موسم_الرياض تباع التذاكر على :https://t.co/BvqrnEHKEa pic.twitter.com/7BniKxk0k0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 12, 2021

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” إن منصة شاهد Vip سوف تنقل ستنقل المباراة بين الفريقين.

وذكر موقع “فوتبول إسبانيا” أن برشلونة سيغادر إلى الرياض لخوض مباراة تكريم نجمه التاريخي في فترة الثمانينيات، وسط اهتمام من النادي الكاتالوني بتكريم الأسطورة الراحل من خلال المشاركة في المباراة، وكذلك تعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط التي يملك فيها عددًا كبيرًا من الجماهير.

مباراة تاريخية في كأس مارادونا

ووصف تركي آل الشيخ هذه المباراة بـ التاريخية كونها ستقام مرة واحدة فقط في العمر، وستجمع فريقي برشلونة وبوكا جونيورز، حيث سبق لـ مارادونا اللعب في صفوف الفريقين قبل أن ينضم إلى نادي نابولي الإيطالي في صيف عام 1984.

يذكر أن مارادونا قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

الفريقان يصلان للرياض في أقل من 48 ساعة

ومن المتوقع وصول الفريقين إلى الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام أوروبية وأرجنتينية للمشاركة في كأس مارادونا.