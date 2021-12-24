أشاد العديد من المواطنين بأداء القوات الجوية السعودية وكفاءتها ودورها الكبير في تعزيز حماية أمن الوطن لينعم المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

دعوات النصر تحف القوات الجوية السعودية

وعبر وسم القوات الجوية الملكية السعودية عبر المواطنين عن دعمهم لصقور السعودية الذين يحلقون في الأجواء فوق أغلى وطن مستذكرين بطولات القطاعات العسكرية في التصدي للمقذوفات الحوثية البائسة.

ونشر الفنان فايز المالكي صورة لإحدى المقاتلات السعودية وعلق عليها بالقول: “الله يسدد رميكم ويقويكم”، فيما قال الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية منصور بن سعد آل سعود: “القوات الجوية السعودية نفتخر بكم”.

بدوره قال أحمد العتيبي: “يركبون طائراتهم بقول: بسم الله وعلى بركة الله ويقصفون أعداءهم بقول بسم الله والله أكبر موحدين لله مؤمنين به مخلصين له.. لا يستغيثون بغيره ولا يدعون أحدًا من دونه حفظهم الله وسدد رميهم”.

أما الدكتور عيسى واكد فغرد بالوسم قائلًا: “صقور سلمان يجعلون ليل صنعاء نهارًا ..اللهم انصرهم وسدد رميهم وقوِّ عزيمتهم”.

تدمير 9 مخازن أسلحة في صنعاء

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن عن تدمير 9 مخازن للأسلحة بعد نقلها من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وقال التحالف إن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء المهلة الممنوحة لهم لإخلاء الملعب.

مهلة إخلاء ملعب الثورة الرياضي

وكان التحالف أمهل الميليشيا الحوثية الإرهابية 6 ساعات لإخراج الأسلحة من الملعب وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية، مشيرًا إلى أن المهلة بدأت من الساعة (20:00) بتوقيت صنعاء مساء أمس الخميس.

وأشار التحالف إلى أنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني وأن إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وبعد انتهاء المهلة قال التحالف أنه راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء مشيرًا إلى أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية مطالبًا المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.