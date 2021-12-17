يترقب عشاق كرة القدم العربية، غدًا السبت، نهائي كأس العرب 2021 بين منتخبي تونس والجزائر.

القيمة التسويقية للاعبي منتخبي تونس والجزائر:

ويُعد المنتخب التونسي هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية للاعبيه في البطولة، حيث تصل قيمتهم إلى 33 مليون يورو أما منتخب الجزائر فتبلغ قيمته التسويقية 26 مليون يورو .

وتُقدر قيمة التونسي نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق 7،5 مليون يورو، أما قيمة اللاعب الجزائري أمير سعيود لاعب نادي الطائي فتُقدر بـ مليون يورو.

ثاني نهائي إفريقي في كأس العرب:

وستكون مباراة تونس والجزائر غدًا السبت في نهائي كأس العرب 2021 هي ثاني نهائي إفريقي تشهده البطولة بعد نسخة عام 2012.

ولعب منتخبا المغرب وليبيا في النهائي الإفريقي الوحيد عام 2012 حيث فازت المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منتخب في الوقت الأصلي.

وسيطر عرب آسيا على النهائيات السابقة لـ بطولة كأس العرب حيث كان النهائي في عام 1966 بين العراق وسوريا، وفي عام 1985 لعبت العراق مع البحرين في النهائي وفي عام 1988 واجهت العراق، المنتخب السوري.

وفي عام 1998 لعبت السعودية مع قطر في النهائي، وفي عام 2002 لعبت السعودية مع البحرين في النهائي.

ونجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب 2021، بعد الفوز على مصر بهدف عكسي، فيما تأهلت الجزائر بعد فوزها على قطر في الوقت بدل الضائع بنتيجة 2/ 1.